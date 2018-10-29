2018-10-29T07:12:25+03:00
Происшествия

Двое ангарчан стали жертвами аферистов представившихся полицейскими

Добычей преступников стало около 20 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Двое ангарчан стали жертвами аферистов представившихся полицейскимиДвое ангарчан стали жертвами аферистов представившихся полицейскимиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Телефонные мошенники вновь раскинули свои сети. На этот раз на их уловки попались двое жителей Ангарска. Так в полицию обратился за помощью 32-летний мастер, который разместил в Интернете объявление о монтаже натяжных потолков. Он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников представившихся полицейскими.

Так на него и вышел аферист. Позвонив доверчивому мастеру, он предложил ему работу по ремонту ведомственных помещений. Договорившись о встрече, мошенник попросил собеседника положить деньги на сотовый телефон, и пообещал вернуть их при личной встрече. Ничего не подозревающий мастер, предвкушая хороший заказ, сразу же выполнил просьбу аферистов, и перевел им 9 тысяч рублей.

В аналогичную ситуацию попал и другой мастер натяжных потолков из Ангарска. По отработанной схеме жулики выманили у 28-летнего мужчины 9 700 рублей.

- Мошенники разыскиваются. Сыщики выяснили, что оба звонка совершались с одного номера зарегистрированного в Краснодарском крае. – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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