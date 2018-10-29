2018-10-29T07:56:10+03:00
Происшествия

Не захотел становиться пешеходом: житель Нижнеудинска оплатил штраф после ареста автомобиля

Деньги мужчина отдал через три дня, после того, как у него забрали машину
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Не захотел становиться пешеходом: житель Нижнеудинска оплатил штраф после ареста автомобиляНе захотел становиться пешеходом: житель Нижнеудинска оплатил штраф после ареста автомобиляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На полтора года лишился водительских прав житель Нижнеудинска. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину пьяным за рулем, и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но оплачивать штраф, нарушитель правил дорожного движения не торопился. Тогда судебные приставы решили наложить арест на его автомобиль ВАЗ 2114.

Машину нашли около дома должника. После составления акта описи, авто забрали на штрафплощадку. Но Но становиться пешеходом хозяин не захотел.

- Через три дня он явился на прием к судебному приставу и оплатил задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За долги бизнес-леди из Иркутска лишилась элитного автомобиля Porsche Cayenne.

Совладелица одного из ресторанов в Иркутске попала в неприятную историю. Сначала ей понадобилась крупная сумма денег, и знакомые согласились одолжить 2,2 миллиона рублей. Потом оказалось, что возвращать долг нечем, и дело дошло до суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое ангарчан стали жертвами аферистов представившихся полицейскими
Более 15 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у банды бутлегеров в Иркутске
Скрывался 21 год: ангарчанин осужден за побег из тюрьмы в 1997 году
Рейдеры в Иркутской области хотели разграбить предприятие на 500 миллионов рублей
Иркутяне готовятся в балу-маскараду «Летучая мышь»
Прогноз погоды в Иркутске: 29 октября без осадков
При столкновении двух иномарок под Иркутском пострадал ребенок
Пьяный водитель Nissan X-Trail врезался в грузовик МАЗ под Тайшетом
День автомобилиста в Иркутской области: более 30 легковушек выстроились в форме машины
Знай наших: полицейский из Иркутска стал лучшим в России
100 лет комсомолу: выставка, посвященая памятной дате, открылась в Иркутске
Очередную «Выставку разбитых автомобилей» провели для начинающих водителей в Иркутске
Певец Luxor из Бурятии записал совместный трек с популярной исполнительницей Ханной
Иркутский «Рекорд» победил шведский «Транос» в этапе Кубка мира по хоккею с мячом
В Иркутске увековечили память первого ректора ИГУ
Спортсмены из Братска завоеватели бронзу на Кубке России по бобслею