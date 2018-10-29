Не захотел становиться пешеходом: житель Нижнеудинска оплатил штраф после ареста автомобиля

СЕГОДНЯ 07:56 2018-10-29T07:56:10+03:00

Деньги мужчина отдал через три дня, после того, как у него забрали машину

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На полтора года лишился водительских прав житель Нижнеудинска. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину пьяным за рулем, и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но оплачивать штраф, нарушитель правил дорожного движения не торопился. Тогда судебные приставы решили наложить арест на его автомобиль ВАЗ 2114.

Машину нашли около дома должника. После составления акта описи, авто забрали на штрафплощадку. Но Но становиться пешеходом хозяин не захотел.

- Через три дня он явился на прием к судебному приставу и оплатил задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

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