Иркутянин, похитивший у швейцарца 332 тысячи рублей получил 2,5 года колонии

СЕГОДНЯ 08:47 2018-10-29T08:47:51+03:00

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В Иркутске осужден местный житель, совершивший серию грабежей летом 2018 года. Своих жертв он выбирал случайно. Выходя на «дело», когда нужны были деньги.

В июле грабитель похитил у женщины сотовый телефон за 14 тысяч рублей, в центре города. Этой суммы преступнику оказалось мало. А безнаказанность лишь усилила жажду легкой наживы. После того как ему вновь потребовались деньги, он проник комнату хранения одной из гостиниц Иркутска, и обокрал там иностранного туриста. Гражданин Швейцарии не досчитался более 332 тысяч рублей.

- Преступник был осужден по статьям «Грабеж» и «Кража», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Ближайшие 2,5 года он проведет в колонии строгого режима.

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