Чтобы доехать до дома, вахтовик из Шелеховского района притворился жертвой ограбления

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-29T11:12:18+03:00

В электричке он увидел, что ему не хватает денег на проезд

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Возвращаясь домой после очередной командировки 49 –летний вахтовик из Шелеховского района, понял, что денег на электричку ему не хватает и решил доехать бесплатно.

Для этого, он обратился за помощью к кассиру, и сообщил, что в поезде «Москва-Чита», у него украли деньги и банковскую карту. Работники железной дороги передали информацию о выдуманной краже полицейским. Заполнив все документы и подписав предупреждение о ложном доносе, вахтовик рассчитывал, что на этом все и кончится. Однако сыщики удалось раскрыть хитроумный план пассажира. Поняв, что домой его не повезут и осознав свой поступок, мужчина сознался в своем обмане.

- Суд вынес приговор по статье «Заведомо ложный донос», - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – Подсудимый признал свою вину.

Теперь вахтовику придется раскошелиться за свои фантазии на штраф в 7 тысяч рублей.