Иркутяне покупают комплект зимних шин со скидкой, в среднем за 8 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-29T12:13:38+03:00

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Интересное для автомобилистов исследование совместно провели сервиса Юла Авто и проекта Mail Авто. Они выяснили, где, почем и когда жители страны покупают зимнюю резину. И вот тут иркутским автовладельцам впору разочарованно вздохнуть. Увы, но цены на переобувку авто у нас одни из самых высоких в стране. Если в среднем автомобилисты платят за резину по 7050 рублей, то в в Иркутске почти на тысячу дороже -7 980 рублей. Это на 13% выше.

-Самая дорогая резина оказалась во Владивостоке - в среднем за 10 690 рублей, - сообщает пресс-служба сервиса Юла. - На втором месте - Москва (8 880 рублей), за ней - Липецк (8 200 рублей). А дешевле всего обходятся такие покрышки обойдутся жителям Тольятти (5 790 рублей), Ульяновска (5 730 рублей) и Калининграда (5 450 рублей).

Естественно, что сибиряки стараются сэкономить и купить обувку для машины в период скидок. Так делают почти половина автовладельцев. На шиномонтажке апвтовладельцы оставляют от тысячи до 2,5 тысяч рублей. Но это еще не все.

Не у всех есть гаражи, а резину надо где-то хранить.В Иркутске такая услуга снова одна из самых дорогих в стране. Услуга хранения шин стоит в Иркутске в среднем 1 130 рублей за сезон, что на 13% выше средней цены по стране. Больше всего за подобные услуги просят в Екатеринбурге - 1 450 рублей, а дешевле всего их продают в Нижнем Новгороде - всего 620 рублей.

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