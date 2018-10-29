2018-10-29T12:13:38+03:00
Авто

Иркутяне покупают комплект зимних шин со скидкой, в среднем за 8 тысяч рублей

При этом шипованная резина в Приангарье одна из самых дорогих в стране
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Иркутяне покупают комплект зимних шин со скидкой, в в среднем за 8 тысяч рублей.Иркутяне покупают комплект зимних шин со скидкой, в в среднем за 8 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Интересное для автомобилистов исследование совместно провели сервиса Юла Авто и проекта Mail Авто. Они выяснили, где, почем и когда жители страны покупают зимнюю резину. И вот тут иркутским автовладельцам впору разочарованно вздохнуть. Увы, но цены на переобувку авто у нас одни из самых высоких в стране. Если в среднем автомобилисты платят за резину по 7050 рублей, то в в Иркутске почти на тысячу дороже -7 980 рублей. Это на 13% выше.

-Самая дорогая резина оказалась во Владивостоке - в среднем за 10 690 рублей, - сообщает пресс-служба сервиса Юла. - На втором месте - Москва (8 880 рублей), за ней - Липецк (8 200 рублей). А дешевле всего обходятся такие покрышки обойдутся жителям Тольятти (5 790 рублей), Ульяновска (5 730 рублей) и Калининграда (5 450 рублей).

Естественно, что сибиряки стараются сэкономить и купить обувку для машины в период скидок. Так делают почти половина автовладельцев. На шиномонтажке апвтовладельцы оставляют от тысячи до 2,5 тысяч рублей. Но это еще не все.

Не у всех есть гаражи, а резину надо где-то хранить.В Иркутске такая услуга снова одна из самых дорогих в стране. Услуга хранения шин стоит в Иркутске в среднем 1 130 рублей за сезон, что на 13% выше средней цены по стране. Больше всего за подобные услуги просят в Екатеринбурге - 1 450 рублей, а дешевле всего их продают в Нижнем Новгороде - всего 620 рублей.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело водителя, насмерть сбившего ребенка на обочине в селе под Усольем, поступило в суд
В Бурятии иркутянин скупил у браконьеров 13 тонн омуля
Шалости с огнем: ангарчанин спас 9-летнего мальчика, на котором загорелась одежда
15 новых организаций вошли в состав Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири
«Наш Байкал» в детских развивающих картинках: ищите вложение в "КП"- ежедневке 31 октября
Около 30 российских и польских компаний приняли участие в III Торговой миссии «Польша – Иркутская область»
Чтобы доехать до дома, вахтовик из Шелеховского района притворился жертвой ограбления
Интерактивная выставка «Космодрайв» в Иркутске- это настоящее путешествие в космос без всяких Тесла-мобилей!
Иркутянин, похитивший у швейцарца 332 тысячи рублей получил 2,5 года колонии
Не захотел становиться пешеходом: житель Нижнеудинска оплатил штраф после ареста автомобиля
Двое ангарчан стали жертвами аферистов представившихся полицейскими
Более 15 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у банды бутлегеров в Иркутске
Скрывался 21 год в Перми: ангарчанин осужден за побег из тюрьмы в 1997 году
Рейдеры в Иркутской области хотели разграбить предприятие на 500 миллионов рублей
Иркутяне готовятся в балу-маскараду «Летучая мышь»
Прогноз погоды в Иркутске: 29 октября без осадков
При столкновении двух иномарок под Иркутском пострадал ребенок
Пьяный водитель Nissan X-Trail врезался в грузовик МАЗ под Тайшетом
День автомобилиста в Иркутской области: более 30 легковушек выстроились в форме машины
Знай наших: полицейский из Иркутска стал лучшим в России
100 лет комсомолу: выставка, посвященая памятной дате, открылась в Иркутске
Очередную «Выставку разбитых автомобилей» провели для начинающих водителей в Иркутске
Певец Luxor из Бурятии записал совместный трек с популярной исполнительницей Ханной
Иркутский «Рекорд» победил шведский «Транос» в этапе Кубка мира по хоккею с мячом
В Иркутске увековечили память первого ректора ИГУ
Спортсмены из Братска завоеватели бронзу на Кубке России по бобслею