Шалости с огнем: ангарчанин спас 9-летнего мальчика, на котором загорелась одежда

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-29T11:35:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Детская шалость едва не привели к трагедии в небольшом поселке Старица под Ангарском. Прямо на улице на 9-летнем мальчике, который играл с огнем, загорелась одежда. В панике ребенок начал убегать, и это заметил 36-летний мужчина, который проходил мимо. Он догнал его и сбил пламя с его одежды. После этого, он оказал мальчишке первую помощь и отвез в больницу.

- Сейчас мальчик находится в больнице с травмами средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По факту ЧП начата проверка.

Полицейские уже пообещали наградить отличившегося ангарчанина за его активную гражданскую позицию, решительность и смелость. «Комсомолка» в ближайшее время также планирует связаться с неравнодушным мужчиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С преподавателя ОБЖ из Иркутска, который спас 88-летнюю пенсионерку от избиения, сняли обвинения.