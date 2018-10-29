2018-10-29T11:35:30+03:00
Происшествия

Шалости с огнем: ангарчанин спас 9-летнего мальчика, на котором загорелась одежда

Он сбил пламя, и доставил ребенка в больницу
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Шалости с огнем: ангарчанин спас 9-летнего мальчика, на котором загорелась одеждаШалости с огнем: ангарчанин спас 9-летнего мальчика, на котором загорелась одеждаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Детская шалость едва не привели к трагедии в небольшом поселке Старица под Ангарском. Прямо на улице на 9-летнем мальчике, который играл с огнем, загорелась одежда. В панике ребенок начал убегать, и это заметил 36-летний мужчина, который проходил мимо. Он догнал его и сбил пламя с его одежды. После этого, он оказал мальчишке первую помощь и отвез в больницу.

- Сейчас мальчик находится в больнице с травмами средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По факту ЧП начата проверка.

Полицейские уже пообещали наградить отличившегося ангарчанина за его активную гражданскую позицию, решительность и смелость. «Комсомолка» в ближайшее время также планирует связаться с неравнодушным мужчиной.

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