В Бурятии иркутянин скупил у браконьеров 13 тонн омуля

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-29T11:52:43+03:00

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В Бурятии 40-летний житель Иркутска скупал омуль на «черном рынке». Для этого он привлек двух знакомых женщин. Они закупались с размахом, планируя перепродать свой товар на рынках Иркутска и Улан-Удэ. Сыщикам потребовалось провести более 10 обысков, чтобы изъять всю рыбу.

Рыбу сообщницы скупщика хранили в специальных рефрижераторах у себя во дворах. При обысках полицейские обнаружили свыше 13 тонн омуля. Обнаруженную рыбу оценили в 9 млн рублей. Взятые с поличным, преступники активно сотрудничали с полицией надеясь смягчить свою участь.

- Суд признал всех скупщиков виновными, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. – И вынес приговоры по статье за приобретение имущества, добытого преступным путем.

Организовавший незаконный бизнес иркутянин получил 3 года лишения свободы условно и штраф в размере 10 тыс рублей. Одна из подельниц осуждена на 2 года условно и 5 тысяч рублей штрафа, а другая - 2 года лишения свободы условно.