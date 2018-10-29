2018-10-29T12:37:15+03:00
Происшествия

Дело водителя, насмерть сбившего ребенка на обочине в селе под Усольем, поступило в суд

Заседание назначено на 8 ноября
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Дело водителя, насмерть сбившего ребенка на обочине в селе под Усольем, поступило в суд.Дело водителя, насмерть сбившего ребенка на обочине в селе под Усольем, поступило в суд.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В городском суде Усолья-Сибирского готовится к рассмотрению дело о гибели ребенка в ДТП, вызвавшее большой общественный резонанс. Напомним, 14 июля 2018 года пьяный мужчина в селе Новожилкино Усольского района, сел за руль своего автомобиля. Ценой такого решения стала жизнь 6-летнего мальчика.

- Превышая скорость, водитель выехал на встречную обочину, где сбил шестилетнего ребенка, - рассказали в прокуратуре Иркутской области. - Испугавшись ответственности за свой поступок, преступник проявил малодушие и сбежал с места аварии, оставив ребенка умирать.

От полученных травм мальчик скончался в больнице. Позже, когда алкогольный дурман рассеялся, виновник аварии свою вину признал. Пока водитель находится под стражей.

Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, заседание назначено на 8 ноября 2018 года. Подсудимый рассчитывает на особый порядок рассмотрения дела. Это позволило бы ему получить 2/3 от максимального наказания за преступление, которое составляет 7 лет лишения свободы.

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