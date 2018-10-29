ОРВИ и грипп в Иркутской области: вакцинация продолжается

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-29T13:25:32+03:00

За прошедшую неделю из-за температуры свалились в постель 13, 5 тысяч тысяч жителей Иркутской области

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До разгула эпидемии ОРВИ и гриппа в Иркутской области еще очень далеко. Пока медики называют цифры заболевших, которые ниже эпидемического порога на 47,5%. За прошедшую неделю зарегистрировано 13520 случаев заболевания ОРВИ, в том числе среди детей до 14 лет - 10457. Растет заболеваемость среди детей от 0 до 6 лет.

- Продолжается прививочная кампания против гриппа, - напоминают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Запланировано поставить вакцины 45% населения региона. Пока прививки поставлены 24,3% - это 612987 человек.

Для защиты от вируса применяют отечественную вакцину «Совигрипп», которая содержит актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа.

Напоминаем: бесплатные прививки положены детям с 6 месяцев, школьникам и студентам; призывникам; работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; беременным женщинам; пожилым людям старше 60 лет; тем, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Руководителям предприятий предлагают принять участие в массовой вакцинации и выделить средства на закупку препаратов для сотрудников.