Торговый центр закрыли в Саянске из-за нарушений пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-29T13:40:13+03:00

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Работу торгово-развлекательного центра приостановили в Саянске. Прошедшие внеочередные проверки пожарного надзора выявили нарушения и угрозу для жизни посетителей. Здание, состоящее из трех этажей и цокольных помещений, ввели в эксплуатацию в 2015 году. Плановую проверку там надлежало провести не раньше 2019 года. Однако пожарные инспекторы решили проверить места массового скопления людей без предупреждения и не ошиблись.

- Проверяющие обнаружили, что в здании проводится монтаж системы дымоудаления и ремонт пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации, – рассказали в пресс-службе ГУ МСЧ по Иркутской области. – Но в момент проверки все эти системы не работали, создавая угрозу жизни и здоровья людей. Были выявлены и другие нарушения техники безопасности.

На время работ здание торгового центра должно быть закрыто. Кроме того, как выяснилось, в здании развлекательного комплекса были заблокированы пути эвакуации, их закрывали на засовы и ключи. А если бы произошел пожар? Не были укомплектованы и пожарные краны. По итогам проверки, прокуратура города Саянска обратилась в суд. Теперь до устранения всех нарушений развлекательный комплекс закроют.