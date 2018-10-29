ДТП в Бурятии: пассажирка выпала из маршрутки и погибла

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-29T15:01:56+03:00

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Днем, 29 октября в пригороде Улан-Удэ маршрутный автобус попал в ДТП. По предварительной версии, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Удар был такой силы, что одна из пассажирок автобуса погибла. Пожилую женщину буквально выкинуло из салона автобуса на проезжую часть. Полученные при столкновении травмы оказались смертельными для 66-летней пассажирки, она скончалась на месте происшествия. Еще одну пострадавшую осмотрели медики. Остальные пять пассажиров не пострадали.

- Место аварии изучают инспекторы ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Бурятия. – Выясняются все обстоятельства случившегося.

Автобус маршрута №139 «Ц.Рынок-Сотниково», попавший в ДТП, принадлежал частному перевозчику. Так же стало известно, что жители села Сотниково активно выступают против повышения оплаты проезда. И ранее уже проводили сельский сход. Инцидент с участием автобуса может вызвать еще большее недовольство местных жителей.