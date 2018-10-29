СЕГОДНЯ 18:11 2018-10-29T18:11:15+03:00

В Братске разыскивают водителя, который сбил девушку на ул. Обручева и скрылся. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Очередное дорожное ЧП в Братске. ДТП произошло около 12 часов дня на улице Обручева. Неизвестный пока водитель сбил девушку, смалодушничал и скрылся с места аварии.

-Полиция настоятельно рекомендует ему самостоятельно явиться в ближайший отдел внутренних дел, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

.Подробностей дорожно-транспортного происшествия к этому моменту известно немного. Пострадавшей семнадцать лет, когда ее сбила машина, девушка переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. По ее словам, водитель был на легковой иномарке серебристого цвета.

По счастливому стечению обстоятельств, в этом случае обошлось без большой беды. Девушку быстро доставили с места ДТП в больницу, медики оказали пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, на амбулаторное лечение, госпитализация ей не потребовалась..