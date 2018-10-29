2018-10-29T19:19:23+03:00
Общество

Погода в Иркутске: 30 октября утром и днем снег

Но небольшой и мокрый
Ирина РЮТИНА
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В Иркутске 30 октября небольшой снегВ Иркутске 30 октября небольшой снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске, 30 октября, переменная облачность, утром и днем небольшой мокрый снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. В течение суток в столице Приангарья будут только плюсовые температуры.

- Температура сегодня ночью +1,+3, днём +6,+8, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По Иркутской области переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, утром в отдельных районах туман.

- Ветер западный, северо-западный, с переходом днем в западных районах на восточный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, - сообщают синоптики. - Температура ночью +3,-2, при прояснении -6,-11. Днём +4,+9, местами -2,+3.

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