2018-10-30T03:45:24+03:00
Общество

Фильм «Девчата» покажут в Иркутске на большом экране бесплатно

Показ советской комедии намечен на 31 октября
Ирина РЮТИНА
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В Иркутске покажут советскую комедию "Девчата"В Иркутске покажут советскую комедию "Девчата"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лидера советского кинопроката снова покажут на большом экране. Просмотр фильма «Девчата», режиссера Юрия Чулюкина, намечен на 31 октября. Картина, покорившая сердца миллионов, вышла в прокат накануне 8 марта 1962 года и прочно закрепилась в списке любимых.

Напомним, по сюжету комедии в сибирский поселок по распределению приехала юная повариха Тося Кислицына — наивная и эксцентричная девчонка. Она заводит здесь подруг и влюбляет в себя местного красавца Илюшу. Лента снята по одноименной повести Бориса Бедного. В главных ролях народная артистка РСФСР Надежда Румянцева и народный артист РСФСР Николай Рыбников.

- Начало в 15.00, вход свободный, - сообщает пресс-служба «Дома кино» Иркутского областного кинофонда. – Сеанс состоится в Большом Зале.

«Девчата» вошли в список киноклуба «Кино на все времена». В рамках этого проекта в областном кинофонде покажут еще немало произведений, ставших классикой кинематографа.

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