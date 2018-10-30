2018-10-30T04:10:20+03:00
Общество

Навигация на водоемах Иркутской области заканчивается 1 ноября

Выходить на воду после окончания сезона запрещено
Ирина РЮТИНА
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В Иркутской области заканчивается навигационный период на водоемахВ Иркутской области заканчивается навигационный период на водоемахФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В четверг, 1 ноября, закроется навигация на водоемах Иркутской области. Это значит, что владельцам маломерных судов уже необходимо позаботиться о зимнем месте их хранения. Отдохнуть лодочкам придется до 15 мая.

- Подвесные лодочные моторы, оборудование, предметы снабжения с маломерного судна снимаются и консервируются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, - сообщает пресс-служба ГИМС Иркутской области. - Хранение маломерных судов, заправленных горюче-смазочными материалами, запрещается.

Инспекторы будут контролировать прибрежные зоны и следить за выполнением требований по закрытию навигации.

- Судоводители, которые выйдут на водоёмы позже 1 ноября, будут привлечены к административной ответственности - нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей, - говорит главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

Специалисты подчеркивают, все это необходимо для сохранения жизней людей.

- При температуре воздуха 15-20 градусов ниже нуля, температура воды колеблется в районе 5-7 градусов. При попадании воды на корпус (палубу) при движении маломерного судна нарастание льда происходит очень быстро, - отмечают в ГИМС. - Обледенение судна приводит к потере остойчивости и, если не принять своевременных мер по его освобождению ото льда, опрокидывание судна неизбежно.

На реках области навигация уже закрыта. Ходить можно пока только по Ангаре, до 1 декабря.

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