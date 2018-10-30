2018-10-30T04:31:08+03:00
Общество

Пару длиннохвостых снегирей выхаживают в Иркутской зоогалереи

Они жили в клетке, потом их просто выпустили
Ирина РЮТИНА
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Урагус - длиннохвостый снегирь. Один из найденышей. Фото: Иркутская зоогалереяУрагус - длиннохвостый снегирь. Один из найденышей. Фото: Иркутская зоогалерея
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Сотрудники Иркутской зоогалереи негодуют: «Как можно было так поступить?!» Накануне им позвонил мужчина и рассказал, что нашел рано утром у своего гаража двух сидящих на земле промокших странных птичек.

- При осмотре оказалось, что это урагусы, местный мелкий вид, которые довольно долго жили в клетке, а потом были просто выброшены на улицу. В итоге, едва не погибли от холода, голода и отвратительного общего состояния, - пишут хозяева зоогалереи Ивушкины на своей странице в социальных сетях. - Люди, так нельзя делать ни в коем случае! Конечно, на свободе животным лучше, чем в клетке, но нельзя «возвращать в природу» тех, кто физически к этому не готов, тем более поздней осенью. Спасибо доброму человеку, который не прошёл мимо.

Сейчас птицы находятся на карантине, так как общее состояние новых жильцов зоопарка удручающее. Перо в ужасном виде, все лапы покрыты клещом, летать не могут, истощены.

- Шансы на выживание, на самом деле, весьма призрачны, - отмечают в зоогалереи.

СПРАВКА «КП»

Урагус, или длиннохвостая чечевица, или длиннохвостый снегирь - певчая птица семейства вьюрковых.

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