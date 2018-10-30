Долгожданная победа: ХК «Ермак» обыграл на выезде казанский «Барс»

СЕГОДНЯ 04:43 2018-10-30T04:45:17+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» наконец порадовали своих болельщиков и одержали долгожданную победу в Высшей хоккейной лиге. В Казани «оранжевые» обыграли местный «Барс» со счетом 3:2. Судьба встречи решилась в серии буллитов.

Про этом вперед в игре вышли хозяева льда. В дебюте встречи шайбу в ворота Георгия Гелашвили забросил Александр Свитов. Но уже через минуту ангарчане усилиями Ильи Олонова восстановили равновесие. Во втором отрезке команда из столицы Татарстана вновь вырвалась вперед, отличился все тот же Александр Свитов. Развязка наступила в самой концовке заключительного периода. За минуту до финальной сирены «Ермак» благодаря точному броску Дмитрия Михайлова переводит игру в дополнительное время. В овертайме команды выявить победителя не смогли и встреча перетекла в серию буллитов, в которой удача наконец улыбнулась ангарчанам.

Благодаря этой победе «Ермак» покинул последнюю строчку в турнирной таблице. Следующий матч «оранжевые» проведут 31 октября с «Дизелем» в Пензе.