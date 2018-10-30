Организатора «совместных покупок» могут лишить свободы на 5 лет в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:56 2018-10-30T05:00:08+03:00

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16 жительниц из города Мирный, что в республике Якутия попались на удочку мошенницы из Иркутской области. Они перевели около 160 тысяч рублей на одежду и обувь, которую они хотели купить в одной из групп совместных покупок в популярном мессенджере. Только вот деньги шли не на покупку вещей, а в карман организатора «СП», как утверждает следствие, и тратила она их на личные нужды.

- С ноября по декабрь 2015 года обвиняемая посредством социальной сети познакомилась с девушкой, проживающей в г. Мирный, - сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. - В ходе переписки злоумышленница убедила ее, что работает с одним из популярных интернет-магазинов и имеет возможность отправлять одежду и обувь. После чего предложила создать в одном из мессенджеров группу и добавить в нее как можно больше своих знакомых, пообещав ей 30 % от продажи вещей по итогам месяца.

Обвиняемая выкладывала в группе изображения вещей по ценам значительно ниже рыночных, требуя внесения предоплаты в размере 50 % от стоимости выбранного товара.В 2016 году 30-летнюю жительницу поселка Бохан, организатора «Совместной покупки» Иркутской области задержали.

Сейчас расследование завершено, материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество" с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Боханский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.