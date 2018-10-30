Прокуратура: свидетели Иеговы в Братске пытаются передать недвижимость друзьям из Австрии

СЕГОДНЯ 06:12 2018-10-30T06:12:35+03:00

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Выяснилось, что религиозная организация Свидетелей Иеговы в Братске пыталась передать здание и земельный участок на основании договора пожертвования в пользу подобного объединения в Австрии.

Между тем, по решению Верховного Суда РФ в 2017 году религиозная организация «Свидетели Иеговы» запрещена в России. Ликвидированы также 395 региональных отделений организации, а имущество обращено в доход государства.

- Вопреки требованиям закона, чтобы вывести имущество и исключить возможность его обращения в собственность государства «Свидетели Иеговы «Братск» заключили договор пожертвования, - сообщили в прокуратуре Иркутской области. – В Падунский районный суд предъявлен иск о признании этого договора недействительным, который вернули по причине нарушения принципа подсудности.

Не согласившись с определением суда, прокурор района обратился в Иркутский областной суд, где представление об отмене решения удовлетворено и сейчас иск снова рассматривает Падунский суд.