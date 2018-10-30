2018-10-30T06:34:00+03:00
Происшествия

Лобовое столкновение: авария с участием двух автомобилей произошла в Иркутском районе

Пострадавшие госпитализированы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Лобовое столкновение: авария с участием двух автомобилей произошла в Иркутском районеЛобовое столкновение: авария с участием двух автомобилей произошла в Иркутском районеФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося неподалеку от села Карлук Иркутского района. Вечером, 29 октября, на Качугском тракте произошло столкновение автомобилей «Шевроле Нива» и «Ниссан Марч». Это случилось из-за того, что 59- летний водитель «Нивы», направлявшийся в Иркутск, выехал на встречную полосу движения. От удара обе машины превратились в груды металла. Пострадали только водители, пассажиров в салонах авто не было. Известно, что за рулем «Ниссана», была 50-летняя женщина. Она в больнице.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Водитель «Нивы» направлен на освидетельствование, он также получил травмы.

По предварительной версии, виновник аварии находился в состоянии опьянения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Братске разыскивают водителя, который сбил девушку на ул. Обручева и скрылся

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дымовую шашку забросили в административное здание в Иркутске: люди эвакуированы
Снимала порчу: оперативники задержали аферистку в Иркутске
Прокуратура: свидетели Иеговы в Братске пытаются передать недвижимость друзьям из Австрии
Минимальный набор продуктов подешевел в Иркутской области
Организатора «совместных покупок» могут лишить свободы на 5 лет в Иркутской области
Долгожданная победа: ХК «Ермак» обыграл на выезде казанский «Барс»
Пару длиннохвостых снегирей выхаживают в Иркутской зоогалереи
Навигация на водоемах Иркутской области заканчивается 1 ноября
Фильм «Девчата» покажут в Иркутске на большом экране бесплатно
Погода в Иркутске: 30 октября утром и днем снег
В Братске разыскивают водителя, который сбил девушку на ул. Обручева и скрылся
Скандал между водителями на ост. Академгородок в Иркутске: владелец BMW помял маршрутку
ДТП в Бурятии: пассажирка выпала из маршрутки и погибла
Торговый центр закрыли в Саянске из-за нарушений пожарной безопасности
ОРВИ и грипп в Иркутской области: вакцинация продолжается
Дело водителя, насмерть сбившего ребенка на обочине в селе под Усольем, поступило в суд
Иркутяне покупают комплект зимних шин со скидкой, в среднем за 8 тысяч рублей
В Бурятии иркутянин скупил у браконьеров 13 тонн омуля
Шалости с огнем: ангарчанин спас 9-летнего мальчика, на котором загорелась одежда
15 новых организаций вошли в состав Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири
«Наш Байкал» в детских развивающих картинках: ищите вложение в "КП"- ежедневке 31 октября
Около 30 российских и польских компаний приняли участие в III Торговой миссии «Польша – Иркутская область»