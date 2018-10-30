СЕГОДНЯ 06:34 2018-10-30T06:34:00+03:00

Лобовое столкновение: авария с участием двух автомобилей произошла в Иркутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося неподалеку от села Карлук Иркутского района. Вечером, 29 октября, на Качугском тракте произошло столкновение автомобилей «Шевроле Нива» и «Ниссан Марч». Это случилось из-за того, что 59- летний водитель «Нивы», направлявшийся в Иркутск, выехал на встречную полосу движения. От удара обе машины превратились в груды металла. Пострадали только водители, пассажиров в салонах авто не было. Известно, что за рулем «Ниссана», была 50-летняя женщина. Она в больнице.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Водитель «Нивы» направлен на освидетельствование, он также получил травмы.

По предварительной версии, виновник аварии находился в состоянии опьянения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Братске разыскивают водителя, который сбил девушку на ул. Обручева и скрылся