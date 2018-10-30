СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-30T07:31:56+03:00

Дымовую шашку забросили в административное здание в Иркутске: люди эвакуированы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из здания пришлось вывести более 50 человек

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Утром, 30 октября, в здание, где находятся региональные управления Росимущества, Росприроднадзора и ФАС на улице Российской, 17 закинули в окно дымовую шашку. Сотрудники охраны вызвали пожарных, еще до их прибытия они своими силами начали эвакуацию находящихся в здании людей, более 50 человек.

- Проведена эвакуация, задымление ликвидировано, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, опрашивают очевидцев, а также устанавливают личность хулигана. Пострадавших нет. Люди вернулись на свои рабочие места.

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