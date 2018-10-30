2018-10-30T08:46:54+03:00
Общество

Поход на Витязь: двух женщин с детьми разыскали иркутские спасатели

Люди заблудились в лесу, сбившись с пути
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Поход на Витязь: двух женщин с детьми разыскали иркутские спасателиПоход на Витязь: двух женщин с детьми разыскали иркутские спасателиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Скальник Витязь в Шелеховском районе, традиционно пользуется популярностью у туристов, как у бывалых, так и у новичков. Удобный своим расположением маршрут от станции Орленок до Витязя каждый день проходят десятки групп.

Поздним вечером, 29 октября, в спасательную службу поступил звонок. Звонившие сообщили, что заблудились в районе скальника Витязь. Две женщины с детьми 15 и 11 лет отклонились от маршрута, после чего обратную дорогу найти самостоятельно уже не могли. Лишь спустя несколько часов скитаний в лесу заблудившиеся нашли место, где ловила сотовая связь.

- В район поиска направили спасателей, дежурного врача и полицейского, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Благодаря опыту и знанию местности, уже через час потерявшихся нашли.

Врач оценил состояние туристов как удовлетворительное, после чего спасатели доставили их в Иркутск.

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