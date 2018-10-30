2018-10-30T09:00:46+03:00
Общество

Главный бухгалтер школы Тулуна присвоила 6 млн рублей

В течение трех лет женщина начисляла себе «премии»
Яна ЛИСИНА
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В Тулуне осуждена бывший главный бухгалтер образовательного учреждения за присвоение более 5,9 млн. рублей.В Тулуне осуждена бывший главный бухгалтер образовательного учреждения за присвоение более 5,9 млн. рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру коррекционной школы Тулуна. Женщину обвиняли в присвоении денег в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 года по октябрь 2017 года главбух, используя свое служебное положение, переводила себе деньги. В итоге она обогатилась на 5,9 миллионов рублей.

- Суд согласился с мнением гособвинителя о доказанности вины подсудимой и назначил ей наказание в виде 2 лет лишение свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Женщина половину суммы вернула, остальные же деньги пока нет. Суд обязал возместить весь ущерб, причиненный региональному Министерству образования.

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