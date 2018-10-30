СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-30T09:58:47+03:00

Украл, прокатился, в тюрьму: ангарчанин отправился в колонию за грабеж велосипеда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следующие 3 года и 9 месяцев он проведет в колонии

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Поздним майским вечером 2018 года молодой человек не смог пройти мимо, когда на его глазах упал проезжающий мимо велосипедист. Недолго думая, преступник схватил велосипед «Старк» и скрылся от ошарашенного хозяина. Стоимость награбленной добычи оценили в 7 тыс рублей.

Как позже выяснилось, это было не первое преступление лихого ангарчанина. В 2017 году 23-летнего молодого человека осудили за пособничество в покупке наркотиков. Тогда ему удалось отделаться условным сроком. Однако такое наказание, заметим, не стало уроком для сибиряка.

- Приговор вынесен по статье «грабеж», - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда, - Условный срок за прошлую судимость заменили на реальный. Вынесено решение по совокупности приговоров.

Так что следующие 3 года и 9 месяцев молодой человек проведет в колонии общего режима.