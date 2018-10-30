2018-10-30T10:56:00+03:00
Авто

В Иркутске задержали водителя BMW, который разбил стекло в маршрутке

Мужчина раскаялся и принес извинения пассажирам
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Иркутске задержали водителя BMW, который разбил стекло в маршрутке. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.В Иркутске задержали водителя BMW, который разбил стекло в маршрутке. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Меньше суток потребовалось иркутским сыщикам, чтобы установить личность виновника дорожного инцидента. Его доставили в отделение полиции.

Напомним, 29 октября, в районе остановки «Академгородок» произошел конфликт между водителями маршрутной «Газели» и «BMW X-5». Водитель маршрутки подрезал кроссовер, не совладав с эмоциями, водитель иномарки догнал обидчика и пригласил на «разговор». После того как он получил отказ на свое предложение, водитель «BMW» разбил водительское стекло автобуса и скрылся. В результате инцидента никто не пострадал.

- Задержанный водитель привлечен к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – До решения суда он помещен в спецприемник.

Эмоциональный иркутянин признал свою вину, также он принес извинения пассажирам автобуса, которые стали невольными зрителями конфликта. Водитель рассказал, что эта ситуация стала для него уроком и в будущем он постарается избежать конфликта.

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