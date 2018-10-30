2018-10-30T11:48:39+03:00
Происшествия

Улов аферистов: за месяц жители Иркутской области передали мошенникам 10 миллионов рублей

Полиция призывает жителей быть осторожными
Ольга БУЕВА
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Улов аферистов: за месяц жители Иркутской области передали мошенникам 10 миллионов рублейУлов аферистов: за месяц жители Иркутской области передали мошенникам 10 миллионов рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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То, что мошенники пытаюсь всеми возможными способами выманить у граждан деньги, давно не секрет. Полиция регулярно дает неутешительную статистику о том, сколько человек попалось на удочку аферистов. Только за месяц жители нашего региона перечислили мошенникам порядка 10 миллионов рублей. Цифра более, чем внушительная. А обращений с жалобами на аферистов поступило больше тысячи.

- Будьте бдительными при общении с незнакомцами, - в который раз предупреждает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Не переводите деньги в качестве предоплаты неизвестным, никому не сообщайте пин-код, коды-пароли из банковских смс-сообщений, а также код-безопасности, расположенный на обратной стороне пластиковой карты.

Да только за сутки жертвами аферистов стали 9 жителей Иркутской области. Общий ущерб составил 700 тысяч рублей. В полиции напомнили, что такие преступления проще предотвратить - то есть быть осторожными.

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