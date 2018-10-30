2018-10-30T12:57:24+03:00
Общество

Загрязняли окружающую среду: с предприятия в Усолье-Сибирском взыскали штраф в 200 тысяч рублей

Концентрированный солевой раствор попадал в почту
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Загрязняли окружающую среду: с предприятия в Усолье-Сибирском взыскали штраф в 200 тысячЗагрязняли окружающую среду: с предприятия в Усолье-Сибирском взыскали штраф в 200 тысячФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

С предприятия Усолья-Сибирского взыскали 229 тысяч 500 рублей. Оно занимается добычей каменной соли и производством пищевой.

- Проверку на предприятии проводили представители разных ведомств, в том числе Ангарской прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других ведомств, - сообщает пресс-служба Усолького городского суда. - Выяснилось, что в процессе добычи соли на предприятии в почву сливали концентрированный солевой раствор.

Кроме того, комиссия отметила, что территория возле емкости, предназначенной для хранения конденсата (рассола), не бетонирована и не отсыпана. Все это нанесло ущерб окружающей среде: на поверхности земли образовались эрозийные углубления, покрытые белым налетом.

Представители предприятия пытались доказать в суде, что подобные нарушения допускали и другие компании, которые занимались подобной деятельностью, допускали такие же нарушения. Однако суд не принял во внимание эти данные.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Черных лесорубов осудили в Иркутской области
Новый павильон с безимпостным остеклением установили на Центральном рынке Иркутска
ТПП ВС приняла участие в Международном таможенном форуме -2018
Осторожно, гололедица: об ухудшении погоды предупреждает полиция Иркутской области
Учебный центр Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири проводит бизнес-завтрак «Внедрение принципов ХАССП в деятельность компаний»
«Ростелеком» в Иркутске запускает фотоконкурс в социальной сети «Одноклассники»
Улов аферистов: за месяц жители Иркутской области передали мошенникам 10 миллионов рублей
Продукция Иркутского хлебозавода - одна из лучших в России
В Иркутске задержали водителя BMW, который разбил стекло в маршрутке
Украл, прокатился, в тюрьму: ангарчанин отправился в колонию за грабеж велосипеда
Главный бухгалтер школы Тулуна присвоила 6 млн рублей
Поход на Витязь: двух женщин с детьми разыскали иркутские спасатели
Дымовую шашку забросили в административное здание в Иркутске: люди эвакуированы
Снимала порчу: оперативники задержали аферистку в Иркутске
Лобовое столкновение: авария с участием двух автомобилей произошла в Иркутском районе