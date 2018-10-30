Загрязняли окружающую среду: с предприятия в Усолье-Сибирском взыскали штраф в 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-30T12:57:24+03:00

Загрязняли окружающую среду: с предприятия в Усолье-Сибирском взыскали штраф в 200 тысяч Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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С предприятия Усолья-Сибирского взыскали 229 тысяч 500 рублей. Оно занимается добычей каменной соли и производством пищевой.

- Проверку на предприятии проводили представители разных ведомств, в том числе Ангарской прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других ведомств, - сообщает пресс-служба Усолького городского суда. - Выяснилось, что в процессе добычи соли на предприятии в почву сливали концентрированный солевой раствор.

Кроме того, комиссия отметила, что территория возле емкости, предназначенной для хранения конденсата (рассола), не бетонирована и не отсыпана. Все это нанесло ущерб окружающей среде: на поверхности земли образовались эрозийные углубления, покрытые белым налетом.

Представители предприятия пытались доказать в суде, что подобные нарушения допускали и другие компании, которые занимались подобной деятельностью, допускали такие же нарушения. Однако суд не принял во внимание эти данные.