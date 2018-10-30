2018-10-30T13:28:35+03:00
Происшествия

Черных лесорубов осудили в Иркутской области

Они спилили деревьев на 70 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Черных лесорубов осудили в Иркутской областиЧерных лесорубов осудили в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Все чаще жители Иркутской области занимаются незаконной рубкой деревьев. На этот раз суд вынес приговор двум жителям Усольского района, которых задержали в 2017 году. Вблизи поселка Мишелевка полицейские обнаружили груженный деревьями автомобиль. Пойманные с поличным мужчины, документов на спиленные деревья, конечно же, не предоставили.

Сыщики выяснили, что лесорубы пошли на преступление ради экономии. И из спиленной сосны они планировали построить баню. Общая сумма нанесенного ущерба составила 70 тыс рублей.

- Приговор вынесен по статье «незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Они получили по 2 года колонии условно каждый.

Кроме этого, осужденные лесорубы должны будут компенсировать нанесенный ущерб.

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