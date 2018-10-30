2018-10-30T15:55:59+03:00
Спорт

Экипаж бобслеиста из Братска Александра Бредихина завоевал золото и серебро на первенстве России

Соревнования проходили в Сочи
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Экипаж бобслеиста из Братска Александра Бредихина завоевал золото и серебро на первенстве РоссииЭкипаж бобслеиста из Братска Александра Бредихина завоевал золото и серебро на первенстве РоссииФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Сразу две медали привез в Иркутскую область экипаж бобслеиста из Братска Александра Бредихина. У нас золото и серебро! Соревнования проходили с 21 по 28 октября в Сочи.

- В двойках экипаж в составе пилота Александра Бредихина и разгоняющего Евгения Гуры занял первое место с результатом 1 минута 53,46 секунды, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области. - В четверках пилот Александр Бредихин и разгоняющие Ростислав Гайтюкевич, Евгений Гура, Сергей Сысоев стали вторыми, показав по итогам заездов результат 1 минута 51,32 секунды.

Победителем первенства России стал экипаж под управлением Дмитрия Попова с результатом 1 минута 50,84 секунды. Бронзовую медаль завоевал экипаж Андрея Князькова с результатом 1 минута 52,06.

СПРАВКА «КП»

Братчанин Александр Бредихин удачно стартовал на первенстве Россиии по бобслею среди юниоров. На соревнованиях, которые завершились 29 октября на олимпийской трассе «Санки» в Сочи, сибиряк вместе с разгоняющим Ростиславом Гайтюкевичем из Московской области, занял первое место в двойках.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки раскрыли четыре квартирные кражи в Братске
Черных лесорубов осудили в Иркутской области
Загрязняли окружающую среду: с предприятия в Усолье-Сибирском взыскали штраф в 200 тысяч рублей
Новый павильон с безимпостным остеклением установили на Центральном рынке Иркутска
ТПП ВС приняла участие в Международном таможенном форуме -2018
Осторожно, гололедица: об ухудшении погоды предупреждает полиция Иркутской области
Учебный центр Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири проводит бизнес-завтрак «Внедрение принципов ХАССП в деятельность компаний»
«Ростелеком» в Иркутске запускает фотоконкурс в социальной сети «Одноклассники»
Улов аферистов: за месяц жители Иркутской области передали мошенникам 10 миллионов рублей
Продукция Иркутского хлебозавода - одна из лучших в России
В Иркутске задержали водителя BMW, который разбил стекло в маршрутке
Украл, прокатился, в тюрьму: ангарчанин отправился в колонию за грабеж велосипеда
Главный бухгалтер школы Тулуна присвоила 6 млн рублей
Поход на Витязь: двух женщин с детьми разыскали иркутские спасатели
Дымовую шашку забросили в административное здание в Иркутске: люди эвакуированы
Снимала порчу: оперативники задержали аферистку в Иркутске
Лобовое столкновение: авария с участием двух автомобилей произошла в Иркутском районе