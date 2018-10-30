СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-30T15:55:59+03:00

Экипаж бобслеиста из Братска Александра Бредихина завоевал золото и серебро на первенстве России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Сразу две медали привез в Иркутскую область экипаж бобслеиста из Братска Александра Бредихина. У нас золото и серебро! Соревнования проходили с 21 по 28 октября в Сочи.

- В двойках экипаж в составе пилота Александра Бредихина и разгоняющего Евгения Гуры занял первое место с результатом 1 минута 53,46 секунды, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области. - В четверках пилот Александр Бредихин и разгоняющие Ростислав Гайтюкевич, Евгений Гура, Сергей Сысоев стали вторыми, показав по итогам заездов результат 1 минута 51,32 секунды.

Победителем первенства России стал экипаж под управлением Дмитрия Попова с результатом 1 минута 50,84 секунды. Бронзовую медаль завоевал экипаж Андрея Князькова с результатом 1 минута 52,06.

СПРАВКА «КП»

Братчанин Александр Бредихин удачно стартовал на первенстве Россиии по бобслею среди юниоров. На соревнованиях, которые завершились 29 октября на олимпийской трассе «Санки» в Сочи, сибиряк вместе с разгоняющим Ростиславом Гайтюкевичем из Московской области, занял первое место в двойках.