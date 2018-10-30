2018-10-30T18:32:45+03:00
Общество

Погода в Иркутске: 31 октября в городе без осадков

А вот по области метель
Ирина РЮТИНА
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В Иркутской области 31 октября метельВ Иркутской области 31 октября метельФото: Влад КОМЯКОВ
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Иркутян, 31 октября, ждет вполне благоприятный прогноз от синоптиков. В столице Приангарья переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура сегодня ночью +1,-1. Днём воздух прогреется до +11,+13. Но не все так радужно для жителей Иркутской области.

- По области переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура ночью +3,-2, при прояснении -6,-11, днём +4,+9, местами -3,+2. В южных районах, если небо не затянут облака, будет до +14.

Синоптики предупреждают, днем 31 октября в западных, северо-западных районах области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег, метели, на дорогах гололедица.

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