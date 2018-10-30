2018-10-30T18:35:20+03:00
Спорт

Безоговорочная победа: БК «Иркут» на своем паркете разгромил «Зенит-ФАРМ» из Санкт-Петербурга

Наши баскетболисты поднялись на 6 строчку в турнирной таблице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Безоговорочная победа: БК «Иркут» на своем паркете разгромил «Зенит-ФАРМ» из Санкт-ПетербургаБезоговорочная победа: БК «Иркут» на своем паркете разгромил «Зенит-ФАРМ» из Санкт-ПетербургаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Баскетболисты «Иркута» одержали очередную победу в Суперлиге-1. В домашнем матче против «Зенита-ФАРМ» из Санкт-Петербурга иркутяне не оставили сопернику шансов, разгромив со счетом 87:64.

При этом вперед на первых минутах игры вышли гости. Более уверенно «оранжево-черные» провели концовку первой четверти, когда благодаря точным броскам Никиты Зверева, смогли вырваться вперед.

- Следующий игровой отрезок наша команда начала вновь неудачно, пропустив трехочковый бросок, - сообщили в пресс-службе «Иркута». - Однако в целом десятиминутка прошла под диктовку хозяев. Зыбкое преимущество в одно очко подопечным Алексея Васильева удалось превратить в комфортные «плюс 17» к большому перерыву – 37:20.

Продолжали держать игру под контролем наши парни и в третьей четверти, оторвавшись в счете более чем на 20 очков. Все на что хватило зенитовцев, это немного сократить отставание в заключительном отрезке. Но все равно хозяевам паркета удалось добиться безоговорочной победы, и подняться на 6 строчку в турнирной таблице.

Следующий матч домашней серии «Иркут» проведет 2 ноября. Наши парни проэкзаменуют еще один клуб из Санкт-Петербурга «Спартак».

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