В Иркутске расскажут об операции «Уран» Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 03:57 2018-10-31T03:57:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутском областном краеведческом музее в отделе истории 7 октября откроется электронная выставка «Операция «Уран»». Она организована в рамках федерального проекта «Территория Победы» Музея Победы.

- «Операция «Уран» - это 53 слайда с изображением фотографий, документов, карт, плакатов о контрнаступлении во время Великой Отечественной войны войск трех фронтов: Юго-Западного, Сталинградского и Донского в районе города Сталинграда, - отмечают в пресс-службе музея. - Целью операции было уничтожение крупной вражеской группировки войск в период с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 года.

Главным в этом плановом наступлении был начальник Генерального штаба Александр Василевский, он координировал все действия на трех фронтах. В ходе Сталинградской наступательной операции были уничтожены две немецкие, разгромлены две румынские и одна итальянская армии.

Потери были большие с обеих сторон. За время операции свою жизнь для победы в Великой Отечественной войне отдали 155 тысяч советских солдат, еще 485 тысяч были ранены и искалечены. Противники потеряли более 800 тысяч человек.