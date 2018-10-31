2018-10-31T03:57:12+03:00
Общество

В Иркутске расскажут об операции «Уран» Великой Отечественной войны

Выставка откроется в Иркутском областном краеведческом музее
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
В Иркутске расскажут об операции «Уран» Великой Отечественной войныВ Иркутске расскажут об операции «Уран» Великой Отечественной войныФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутском областном краеведческом музее в отделе истории 7 октября откроется электронная выставка «Операция «Уран»». Она организована в рамках федерального проекта «Территория Победы» Музея Победы.

- «Операция «Уран» - это 53 слайда с изображением фотографий, документов, карт, плакатов о контрнаступлении во время Великой Отечественной войны войск трех фронтов: Юго-Западного, Сталинградского и Донского в районе города Сталинграда, - отмечают в пресс-службе музея. - Целью операции было уничтожение крупной вражеской группировки войск в период с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 года.

Главным в этом плановом наступлении был начальник Генерального штаба Александр Василевский, он координировал все действия на трех фронтах. В ходе Сталинградской наступательной операции были уничтожены две немецкие, разгромлены две румынские и одна итальянская армии.

Потери были большие с обеих сторон. За время операции свою жизнь для победы в Великой Отечественной войне отдали 155 тысяч советских солдат, еще 485 тысяч были ранены и искалечены. Противники потеряли более 800 тысяч человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тайшетском районе местные жители помогли поймать вора
Сергей Сокол предложил продлить льготу по налогу на имущество для муниципальных учреждений
Сосед оказался вором: в Иркутске мужчина украл имущество на 87 тысяч рублей
Нелегал из Узбекистана убил сторожа в Нижнеудинске
Спикер ЗС поблагодарил ветеранов комсомола за вклад в развитие Иркутской области
Только не «Лексус»: житель Иркутска оплатил задолженность по алиментам после ареста автомобиля
«Симфонию дружбы» сыграют иркутяне с музыкантами из Китая
На борту самолета Иркутск - Москва бегали экзотические вараны
Безоговорочная победа: БК «Иркут» на своем паркете разгромил «Зенит-ФАРМ» из Санкт-Петербурга
Погода в Иркутске: 31 октября в городе без осадков
Экипаж бобслеиста из Братска Александра Бредихина завоевал золото и серебро на первенстве России
За сутки раскрыли четыре квартирные кражи в Братске
Черных лесорубов осудили в Иркутской области
Загрязняли окружающую среду: с предприятия в Усолье-Сибирском взыскали штраф в 200 тысяч рублей
Новый павильон с безимпостным остеклением установили на Центральном рынке Иркутска
ТПП ВС приняла участие в Международном таможенном форуме -2018
Осторожно, гололедица: об ухудшении погоды предупреждает полиция Иркутской области
Учебный центр Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири проводит бизнес-завтрак «Внедрение принципов ХАССП в деятельность компаний»
«Ростелеком» в Иркутске запускает фотоконкурс в социальной сети «Одноклассники»
Улов аферистов: за месяц жители Иркутской области передали мошенникам 10 миллионов рублей
Продукция Иркутского хлебозавода - одна из лучших в России
В Иркутске задержали водителя BMW, который разбил стекло в маршрутке
Украл, прокатился, в тюрьму: ангарчанин отправился в колонию за грабеж велосипеда
Главный бухгалтер школы Тулуна присвоила 6 млн рублей
Поход на Витязь: двух женщин с детьми разыскали иркутские спасатели
Дымовую шашку забросили в административное здание в Иркутске: люди эвакуированы
Снимала порчу: оперативники задержали аферистку в Иркутске
Лобовое столкновение: авария с участием двух автомобилей произошла в Иркутском районе