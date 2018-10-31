На борту самолета Иркутск - Москва бегали экзотические вараны

СЕГОДНЯ 04:41 2018-10-31T05:44:55+03:00

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Уж не думали пассажиры рейса Иркутск-Москва, когда садились в самолет, что им придется увидеть такое. Планировали прилететь во «Внуково», а по дороге почти заскочили в Майлазию. Нет, не в буквальном смысле. Когда самолет уже был в воздухе, между рядами пассажиры заметили нечто странное. Два живых варана свободно бегали по салону самолета. Усилиями экипажа «безбилетников» удалось поймать. Весь оставшийся путь они провели в коробке.

На следующий день сотрудники Департамента природопользования Москвы забирали на обследование варанов в Центр передержки диких животных.

- Специалисты определили вид - калимантанские безухие, - сообщили в пресс-службе мэра Москвы. - Вид редкий, в естественных условиях встречающийся на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия).

На данный момент вараны находятся в одном из столичных центров для животных на карантине. После осмотра их состояние будет определено.

Что с ними делать в дальнейшем – пока непонятно. Владельцы этой парочки так и не объявились.