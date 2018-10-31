2018-10-31T05:05:07+03:00
Общество

«Симфонию дружбы» сыграют иркутяне с музыкантами из Китая

Концерт пройдет в Иркутской областной филармонии
Ирина РЮТИНА
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Музыканты из Иркутска и Китая сыграют в столице Приангарья "Симфонию дружбы"Музыканты из Иркутска и Китая сыграют в столице Приангарья "Симфонию дружбы"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Проект «Симфония дружбы» полюбился и слушателям и самим музыкантам. В этом году он пройдет уже в четвертый раз. В нем примут участие молодые исполнители из России и Китая.

- Международный оркестр национальных инструментов представит программу, состоящую из произведений народной музыки России и КНР, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Звучание оркестра русских народных инструментов Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена украсят национальные китайские инструменты – эрху, жуань, пипа, гучжэн, бамбуковая флейта, сона, ударные.

Дирижировать частью программы, представленной музыкой Китайской Народной Республики, будет профессор Шэньянской консерватории, лауреат Первого Международного конкурса дирижёров в Гонконге, лауреат премии «Лучший Гонконгский исполнитель» Сун Пэн. В настоящее время он является дирижёром китайского оркестра в Макао и Главным дирижёром Северного Национального оркестра Шэньянской консерватории. Российскую часть представит заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области, лауреат Премии Губернатора Иркутской области Николай Мочалов.

Выступление состоится 15 ноября на сцене Иркутской областной филармонии.

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