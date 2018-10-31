2018-10-31T05:47:48+03:00
Происшествия

Только не «Лексус»: житель Иркутска оплатил задолженность по алиментам после ареста автомобиля

Мужчина задолжал трем дочерям 170 тысяч рублей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Только не «Лексус»: житель Иркутска оплатил задолженность по алиментам после ареста автомобиля.Только не «Лексус»: житель Иркутска оплатил задолженность по алиментам после ареста автомобиля.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Два года иркутянин игнорировал обязанность выплачивать алименты своим трем несовершеннолетним дочерям. Официально он нигде не работал и никак не реагировал на повестки судебноого пристава – исполнителя. В течение этого времени у мужчины накопился долг в размере 170 тысяч рублей. Судебным приставам пришлось выехать по месту жительства неплательщика.

- Во время выезда судебный пристав обнаружил машину марки "Лексус" GS300, 2005 года выпуска, принадлежащую на праве собственности гражданину во дворе соседнего дома,- сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – На транспортное средство был составлен акт описи и ареста. Автомобиль изъят и передан на ответственное хранение в специализированную организацию.

Эта мера подтолкнула «нерадивого папашу» начать выплачивать алименты. Уже через 10 дней мужчина оплатил задолженность в полном объеме.

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