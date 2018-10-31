Спикер ЗС поблагодарил ветеранов комсомола за вклад в развитие Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:10 2018-10-31T06:12:04+03:00

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Как известно, 29 октября 1918 года, было принято решение о создании ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. На торжественном мероприятии в честь 100-летия образования этой организации ветеранов комсомола поздравил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.

- Очень много из того, что сегодня есть в регионе, было создано вашими руками - на энтузиазме, через тяготы и лишения вы защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали страну после разрухи, возводили гидроэлектростанции, строили БАМ, поднимали промышленность. Молодому поколению есть кем гордиться, на кого равняться и с кого брать пример, - отметил Сергей Сокол.

Спикер отметил, что с гордостью и теплотой вспоминает время, когда он сам входил в ряды комсомольцев.

- Ветераны комсомола и сегодня полны энергии, сильны духом и молоды душой. Вы передаете опыт работы и патриотический настрой молодому поколению, - обратился Сергей Сокол к ветеранам.

Председатель ЗС поблагодарил их за вклад в развитие региона, активную жизненную позицию и огромную работу по воспитанию подрастающего поколения.

Приветственный адрес получил из рук спикера председатель Координационного совета Иркутской региональной общественной организации «Ветераны комсомола» Сергей Кушнарев. Кроме того, почетной грамоты за значительный вклад в социальное развитие Приангарье удостоен Николай Шишпаренок, за активную общественно-политическую деятельность – Василий Халтаев.