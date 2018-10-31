Нелегал из Узбекистана убил сторожа в Нижнеудинске

СЕГОДНЯ 06:13 2018-10-31T06:13:05+03:00

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22 октября местный житель обнаружил бездыханное тело с признаками насилия в боксе на территории охраняемой стоянки на улице Ленина ,52 в Нижнеудинске. Выяснилось, что 35-летний убитый являлся сторожем. Полицейские в кротчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний нелегал из Узбекистана.

- Как пояснил на допросе обвиняемый, совместно со сторожем они совершили кражу денежных средств со стоянки в размере около 900 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

После этого между мужчинами завязалась ссора. Иностранный гражданин не смог совладать с эмоциями, схватил молоток и начал бить им своего знакомого. От сильных телесных повреждений сторож скончался на месте. Награбленное убийца забрал с собой и скрылся с места преступления.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства убийства.