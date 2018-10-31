2018-10-31T06:55:19+03:00
Происшествия

Сосед оказался вором: в Иркутске мужчина украл имущество на 87 тысяч рублей

Преступник вытащил бытовую технику и коллекцию монет
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Сосед оказался вором: в Иркутске мужчина украл имущество на 87 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Сосед оказался вором: в Иркутске мужчина украл имущество на 87 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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23 октября в отделение полиции обратился 56 – летний житель Иркутска. Он сообщил о том, что в его дом через окно проникли неизвестные и вытащили имущество на 87 тысяч рублей: бытовую технику, ювелирные изделия и коллекцию монет с олимпийской символикой, которые он собирал 10 лет. Полицейским в кротчайшие сроки удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный сосед потерпевшего. До этого вор уже привлекался к уголовной ответственности по подобным делам и обороту наркотиков.

- В ходе обысковых мероприятий часть похищенного имущества была обнаружена в одном из ломбардов областного центра, а коллекция монет по месту проживания подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Чуть позже имущество будет возвращено владельцу.

В настоящее время в отношении преступника заведено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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