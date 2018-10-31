Сергей Сокол предложил продлить льготу по налогу на имущество для муниципальных учреждений

СЕГОДНЯ 07:06 2018-10-31T07:07:01+03:00

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Раньше льгота по налогу на имущество действовала как для областных, так и для муниципальных учреждений. С 2016 года – только для муниципальных и действует до конца года. Вместе с тем, чтобы сохранить это «послабление» муниципалитетам рекомендовали провести инвентаризацию имущества, чтобы более эффективно использовать бюджетные средства.

Безусловно, эта мера необходима и требует продления срока ее действия. Потому как позволит сэкономить территориям более 600 миллионов рублей. Так считает председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол в связи с проектом закона, который предложила Ассоциация муниципальных образований региона.

Проект предполагает продлить налоговую льготу до 1 января 2020 года. Коснется она имущества организаций казенных учреждений, финансируемых из местного бюджета, а также бюджетных, автономных учреждений, созданных муниципальными образованиями Приангарья.

- Поддержка муниципальных образований, их развитие - приоритет в работе ЗакСобрания, - подчеркнул Сергей Сокол. - Отмена налоговой льготы для муниципальных учреждений может привести к увеличению расходов и еще большей несбалансированности местных бюджетов. Поэтому считаю предложение Ассоциации актуальным и необходимым.

В случае принятия депутатами областного парламента закона обязанность по уплате налога будет отсрочена еще на год.