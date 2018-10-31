2018-10-31T07:28:42+03:00
Происшествия

В Тайшетском районе местные жители помогли поймать вора

За один день мужчина успел совершить три кражи
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Тайшетском районе местные жители помогли поймать вора. Фото: пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.В Тайшетском районе местные жители помогли поймать вора. Фото: пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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Еще в апреле этого года неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на продавца одного из магазина в поселке Юрты. Вор угрожал женщине ножом, потребовал золотые украшения, выручку из кассы и некоторые продукты. Получив желаемое, он скрылся с места преступления. Продавец тут же сообщила о случившемся владельцу магазина. Хозяин прибыл на точку вместе с женой.

Чуть позже подходящего под описание продавца мужчину обнаружили рядом с железнодорожными путями. Владельцы магазина поспешили туда и вместе с сотрудниками полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Красноярского края, который до этого уже был судим за кражу.

- При себе у него обнаружили и изъяли денежные средства, продукты и украшения, ранее похищенные в магазине поселка Юрты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Задержанный сознался в содеянном, а также рассказал, что двумя часами ранее он открыто похитил сумку у 82-летней пенсионерки и совершил квартирную кражу. Вещи и кухонный нож, похищенные в квартире, он использовал в разбойном нападении на работника торговли.

В отношении рецидивиста возбудили сразу три уголовных дела.

Супругам вручили благодарственные письма за помощь в поимке преступника.

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