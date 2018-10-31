Мужчина упал с плотины ГЭС в Братске
Сегодня, 31 октября около 10 часов утра произошло трагическое событие. Неизвестный мужчина упал с плотины ГЭС в Братске и разбился насмерть. Очевидцы происшествия рассказывают, что на вид молодому человеку было 25-30 лет.
-Неизвестный мужчина упал с крыши плотины ГЭС в Братске, - прокоментировали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Пока ничего неизвестно, на месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить детали случившегося.
Стоит отметить, что еще в 2000 году вдоль братской ГЭС установили высокие заборы, чтобы предотвратить несчастные случаи.
Напомним, что высота плотины ГЭС в Братске составляет 124,5 метров.
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