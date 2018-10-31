2018-10-31T08:37:03+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Иркутской области: один человек погиб, четверо в больнице

Легковушка угодила под УАЗ
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Смертельное ДТП в Иркутской области: один человек погиб, четверо в больнице. Фото: ДТП38Смертельное ДТП в Иркутской области: один человек погиб, четверо в больнице. Фото: ДТП38
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Авария с летальным исходом произошла 30 октября неподалеку от Братска. Около восьми часов вечера на дороге «Вилюй» в селе Покосное около автозаправки столкнулись Toyota Corona и УАЗ-3962. Легковушка с большой силой влетела в заднюю часть УАЗа. Внедорожник перевернулся, а переднюю часть Тойоты сильно погнуло.

По словам очевидцев от такого удара пассажир и водитель УАЗа вылетели из машины, один из них угодил под иномарку. Мало того, еще несколько метров авто тащило постарадвшего по асфальту, пока не остановилось. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

В больницу доставили остальных четырех участников ДТП с различными травмами.

По факту случившегося ведется следствие.

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