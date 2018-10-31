Депутаты ЗС поздравили ИГУ со 100-летием

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-31T08:54:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сто лет – солидный возраст, а для университета самый расцвет! Классическое и старейшее высшее учебное заведение области – Иркутский государственный университет – отмечает в 2018 году 100-летие со дня своего основания. Накануне в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского состоялся торжественный прием делегаций российских и зарубежных вузов, а также преподавателей, профессоров и приглашенных гостей, которые приехали, чтобы лично поздравить профессорско-преподавательский состав ИГУ с этим знаменательным юбилеем.

- В столетнюю биографию ИГУ вписано много славных страниц и имен, - отметил спикер ЗС Сергей Сокол в приветственном адресе, который торжественно зачитал перед собравшимися Виктор Побойкин (председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении). – В ряду основателей университета, его лидеров и создателей научных школ – имена блестящих преподавателей – историков и педагогов, социологов и экономистов, известнейших ученых нашего региона и всей страны.

Спикер отметил, что сегодня университет занимает лидирующие позиции среди вузов России, играет важнейшую роль в развитии Приангарья. Сотрудники вуза дают качественные знания студентам, внедряют инновационные идеи, проводят фундаментальные исследования. Авторитет и статус вуза гарантируют его выпускникам перспективную работу, достойную зарплату и карьерный рост.