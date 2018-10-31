В Ангарске рухнуло межэтажное перекрытие одного из магазинов
Рабочий строительной организации пострадал в результате обрушения межэтажного перекрытия двухэтажного магазина «Вечерний», который расположен в 30 квартале города Ангарска.
- Мужчина доставлен в больницу Анагрска с травмой грудной клетки, - сообщили в пресс – службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Также известно, что пострадавший делал ремонт в здании. Сейчас на месте происшествия находятся собственник магазина и сотрудники полиции. Проводятся оперативно – следственные мероприятия. Причина обрушения пока не установлена.
Всего на месте было задействовано 16 человек, в их числе семь сотрудников МЧС и три единицы техники.
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