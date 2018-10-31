2018-10-31T09:40:06+03:00
Общество

«Единая Россия» в ЗС Иркутской области начала формировать единый реестр наказов избирателей

Рабочую группу возглавил Сергей Сокол
Яна ЛИСИНА
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Фракция партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Приангарья приступила к «обработке» наказов избирателей. Их депутаты получили от жителей области во время избирательной кампании. На заседании фракции 23 октября сформирована рабочая группа из членов фракции. Возглавил группу председатель областного парламента Сергей Сокол.

- Все вопросы, озвученные во время встреч с жителями, будут сформированы в единый перечень для организации системной работы по реализации всех наказов, - сообщил Сергей Сокол.

Вопросы, конечно, насущные. Например, касающиеся ремонта, строительства социальных учреждений.

Кроме того, на заседании фракции рассмотрели вопрос о перспективах развития сельскохозяйственного производства в области. В 2018 году на поддержку этой сферы из регионального бюджета выделили 2,3 млрд рублей. Для сравнения, в 2017 году эта сумма была 2,1 млрд рублей. По объему производственной продукции в стоимостном выражении Иркутская область занимает 5-е место среди регионов Сибири.

Члены фракции отметили, что назрела необходимость разработки комплексного закона о поддержке сельского хозяйства, в котором, в том числе, были бы прописаны меры господдержки сельхозпроизводителей, включая личные подсобные хозяйства.

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