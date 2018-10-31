День народного единства 2018 в Иркутске: полная программа мероприятий на 4 ноября

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-31T10:08:01+03:00

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4 ноября – День народного единства. Иркутяне не останутся в стороне и тоже как следует отметят эту дату. «Комсомолка» подготовила для вас программу мероприятий на этот день.

Итак, во дворце спорта «Труд» состоятся праздничные гуляния.

- Гости праздника познакомятся с культурой и традициями более 15 стран и республик, которые представят национальные культурные центры Иркутской области, примут участие в танцевальных мастер–классах, попробуют блюда национальной кухни, - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

Все начнется в 11:00 с торжественного открытия выставки-ярмарки, через полчаса на втором этаже спорткомплекса начнется регистрация на розыгрыш подарков. Кстати, главный приз – путевка в жаркую страну. Принять участие в розыгрыше сможет каждый желающий. Победителей объявят во время концертной программы, которая начнется в 12:00. Вход на мероприятие бесплатный.

На площадки у памятника Александру III состоится праздничное мероприятие «Мы – едины!». В рамках этого празднества пройдет акция «Хоровод дружбы», а также концертная программа и много вкусных угощений. А также пройдет розыгрыш призов, среди которых билеты в кино и на концерты. Начало мероприятия в 14:00.

- На территории Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» состоится «Шествие памяти» с участием духовных лидеров конфессий, представителей национально-культурных объединений, Общероссийского народного фронта, творческих, спортивных и военно-патриотических организаций города Иркутска, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

Кстати, в рамках празднования состоится торжественное открытие общественной территории «Историко-мемориальнай комплекс «Иерусалимская гора». Начало в 12:40.

Но и это еще не все. Так сложилось, что День народного единства по дате совпал с Всероссийской акцией «Ночь искусств» 2018. Поэтому вечером можно смело отправляться в музеи и галереи Иркутска. Ведь там ждет много интересного. Например, презентация нового календаря Pirelli. С полной программой мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 2018 вы можете ознакомиться здесь.