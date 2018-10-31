2018-10-31T10:42:54+03:00
Общество

Иркутская область должна включиться в проект создания национальной службы санавиации

Проект запустят в 2019 году
Яна ЛИСИНА
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Иркутская область должна включиться в проект создания национальной службы санавиацииИркутская область должна включиться в проект создания национальной службы санавиации
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Национальная служба санитарной авиации начнет работу в России с 1 января 2019 года. Как пояснила первый замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева, все сибирские регионы должны войти в этот проект.

- Определен единый поставщик санавиационных услуг - это будет Национальная служба санавиации, контракты уже утверждаются Минюстом России, - сказала Татьяна Яковлева на совместном заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СФО и Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское Соглашение». Мероприятие проходило в Новосибирске под председательством Сергея Меняйло.

Спикер ЗакСобрания Приангарья Сергей Сокол отметил, что Иркутская область должна в ближайшее время представить свои предложения по включению региона в план развития Национальной службы санавиации.

Предполагается, что работа службы начнется в 34 труднодоступных регионах России, по своей инициативе к новой системе присоединятся еще 16 регионов. За счет Минтранса РФ будут созданы вертолетные площадки рядом с больницами, вертолеты будут закупать на условиях лизинга. Все машины планируется выкрасить в определенный цвет, как спецавтомобили. Также предполагается, что медикам-сотрудникам службы будут доплачивать по 6 тыс. рублей за вылет. По словам Татьяны Яковлевой, регионы могут рассчитывать на поддержку, однако от самих территорий зависит, как скоро заработает проект. Реализацией займутся компании Ростеха, в том числе «Вертолеты России».

Председатель рассчитывает на сотрудничество с компанией в этом направлении. В ближайшее время планируется рассмотреть предложения от области по участию в программе развития санавиации.

- Безусловно, санавиация – это острая необходимость, особенно для северных территорий области. Надо приложить все усилия, чтобы войти в федеральный проект и начать его реализацию, - заключил Сергей Сокол.

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