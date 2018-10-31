Отдала все сбережения: братчанка попалась на удочку мошенников, поверив, что с ее счета пытаются снять деньги

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-31T11:20:53+03:00

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Мошенники используют все новые изощренные способы, чтобы обмануть доверчивых жителей Иркутской области. Очередной их жертвой стала 54-летняя жительница Братска, которая выставила в интернете объявление о продаже дачи.

Сначала ей позвонили неизвестные и предложили внести предоплату за загородную недвижимость, но женщина почувствовала подвох и отказалась. Но вскоре у нее раздался новый звонок. Представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, где у братчанки был вклад, неизвестная сообщила, что им пришёл запрос о снятии денег с её счёта. Чтобы предотвратить хищение, она предложила снять со всех счетов, включая вклады в других банках, всю сумму, а затем перечислить их для «блокировки» на несколько названных номеров. А когда угроза кражи будет ликвидирована, ей якобы вернут все деньги.

Братчанка поверила, и выполнила все по инструкции мошенников – сняла в двух банках 175 тысяч рублей и перевела их на счета семи номеров телефонов. После этого, дозвониться до аферистов было уже невозможно, а все деньги женщины бесследно исчезли.

- Напоминаем, что банки никогда не предлагают своим клиентам перевести деньги с их личных счетов на неизвестные телефонные номера. В таких случаях нужно звонить на горячую линию своего финансового учреждения или сообщать в полицию, - предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.