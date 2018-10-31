Помог незаконно отобрать квартиру: афериста-риелтора и его подельников осудили в Ангарске

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-31T11:51:19+03:00

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Обмануть своего же знакомого ради выгоды решил в 2012 году ранее судимый 26-летний житель Ангарска. Он узнал, что тот проживает в двухкомнатной квартире, которая принадлежит муниципалитету. Преступная жилка родила план действий. Для его реализации он обратился за помощью риелтора. Вместе они нашли девушку, которая согласилась стать лже-супругой ничего не подозревающего ангарчанина.

Жулики по поддельным документам смогли оформить недвижимость на подставную «жену», после чего фиктивно продали ее риелтору. В результате такого сложного плана, квартира стоимостью более 1 млн рублей перешла в руки мошенников. Чтобы раскрыть хитрую схему аферистов и доказать их вину, сыщикам потребовалось разыскать и допросить десятки свидетелей и провести множество экспертиз. На днях аферисты услышали приговор суда.

- Организатора преступления и его сообщницу осудили на 3 года условно, -сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Риелтору повезло меньше. Он проведет 4 года в колонии общего режима.