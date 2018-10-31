2018-10-31T13:01:32+03:00
Авто

Водителю, который в пьяном виде, сбил 9 полицейских в Иркутске, продлили срок ареста

Авария произошла 29 июля на Иркутном мосту
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Водителю, который в пьяном виде, сбил 9 полицейских в Иркутске, продлили срок ареста. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Водителю, который в пьяном виде, сбил 9 полицейских в Иркутске, продлили срок ареста. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Как минимум до Нового года пробудет за решеткой водитель, который летом этого года сбил 9 инспекторов ГИБДД на Иркутном мосту. На днях Свердловский районный суд Иркутска продлил нарушителю срок ареста до 30 декабря 2018 года.

Напомним, эта авария произошла в ночь на 29 июля. В тот момент, когда полицейские оформляли протокол на водителя «Тойоты Филдер», за которым гнались через весь город, в них прямо на скорости влетел «Форд Фокус». Пострадали девять инспекторов, пятерым из которых потребовалась госпитализация. За рулем «Форда» был 28-летний житель Иркутска. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. После этого его заключили под стражу.

Позже в интернет попало видео момента ДТП. Выяснилось, что водитель «Форда» летел по мосту на огромной скорости, в последний момент попытался притормозить, а затем проскочить между машинами ГИБДД, но не сумел.

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